Ники Хилтон в клетчатых брюках и топе с открытой спиной посетила церемонию Golden Heart Awards 2026

Ники Хилтон / © Getty Images

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Ники Хилтон Ротшильд — младшая сестра Пэрис Хилтон — стала одной из гостей ежегодной церемонии Golden Heart Awards, которая состоялась 19 октября в Нью-Йорке. Светская львица появилась на благотворительном мероприятии в элегантном образе, сделав ставку на сочетание классических элементов гардероба и интересных деталей.

Для выхода Хилтон выбрала серый топ без рукавов с воротником-галтером, который подчеркивал линию плеч и отличался открытой спиной. Её она сочетала с классическими клетчатыми брюками, которые придали образу сдержанность и лёгкую деловую эстетику. Её наряд был от бренда Michael Kors.

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Ники Хилтон / © Getty Images

Завершили образ Нки чёрные туфли-лодочки, сумка и ремень на талии. Особыми деталями образа стали украшения от её собственного бренда Theo Grace.

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Ники Хилтон / © Getty Images

Церемония Golden Heart Awards ежегодно проводится благотворительной организацией God’s Love We Deliver, которая обеспечивает людей с серьезными заболеваниями в Нью-Йорке питанием, адаптированным к их медицинским потребностям. В этом году среди гостей также были Оливия Манн, Марта Стюарт, Анна Винтур и другие знаменитости.

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