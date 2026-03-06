- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 116
- Время на прочтение
- 1 мин
Ники Хилтон в платье в горошек и с вырезом до пупка приехала на фэшн-шоу в Париже
42-летняя светская львица в наряде с принтом polka dot посетила фэшн-шоу.
Ники Хилтон папарацци запечатлели, когда она выходила из машины. Знаменитость приехала на показ бренда Nina Ricci, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
Светская львица была одета в легкое шифоновое черное платье в белый горошек. Наряд имел высокую горловину, американскую пройму, пикантный вырез почти до пупка и разрез спереди на юбке. Наряд она скомбинировала с черными туфлями на шпильках и черной прямоугольной сумкой от Alaïa, украшенной серебряной цепочкой с подвесками-сердечками.
Ники сделала милую волнистую прическу "Мальвинка", украсив ее черно-белым бантом, и макияж с розовой помадой. На лице у нее были черные очки Miu Miu, а в ушах - золотые серьги с бриллиантами в виде бантиков.
Напомним, Ники Хилтон на показ бренда Tod's надела кожаный наряд цвета молочного шоколада.