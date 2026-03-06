ТСН в социальных сетях

Ники Хилтон в платье в горошек и с вырезом до пупка приехала на фэшн-шоу в Париже

42-летняя светская львица в наряде с принтом polka dot посетила фэшн-шоу.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ники Хилтон

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон папарацци запечатлели, когда она выходила из машины. Знаменитость приехала на показ бренда Nina Ricci, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Светская львица была одета в легкое шифоновое черное платье в белый горошек. Наряд имел высокую горловину, американскую пройму, пикантный вырез почти до пупка и разрез спереди на юбке. Наряд она скомбинировала с черными туфлями на шпильках и черной прямоугольной сумкой от Alaïa, украшенной серебряной цепочкой с подвесками-сердечками.

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники сделала милую волнистую прическу "Мальвинка", украсив ее черно-белым бантом, и макияж с розовой помадой. На лице у нее были черные очки Miu Miu, а в ушах - золотые серьги с бриллиантами в виде бантиков.

Напомним, Ники Хилтон на показ бренда Tod's надела кожаный наряд цвета молочного шоколада.

