Ники Хилтон в сказочном платье от Alicia + Olivia с эффектным шлейфом появилась на церемонии CFDA Awards 2026

Ники Хилтон / © Associated Press

Реклама

Ники Хилтон посетила церемонию CFDA Fashion Awards 2026, которая состоялась в Нью-Йорке. Ежегодное модное событие началось с торжественного выхода на красную дорожку и приёма с участием звёзд, а продолжилось гала-ужином, посвящённым достижениям американской модной индустрии.

Светская львица, как уже стало традицией, оказалась среди приглашенных и выбрала один из своих любимых брендов — платье от Alicia + Olivia. Её наряд был из коллекции весна-лето 2027 года, разработанной Стейси Бендет — дизайнером, основательницей и директором бренда.

Реклама

Ники Хилтон и Стейси Бендет / © Associated Press

Наряд был оригинальным, ведь у него была асимметричная юбка — спереди она была короткой, но имела длинный шлейф. Наряд был выполнен в мечтательных тонах и узорах, поэтому напоминал платье сказочной принцессы.

Реклама

Кроме того, Ники добавила гламура с помощью таких деталей, как золотые туфли на каблуке, яркий макияж и романтическая прическа. Особенно выделялись украшения, ведь шею она украсила массивным колье-чокером с крупными камнями.

Ники Хилтон / © Associated Press

Она не впервые появляется на мероприятии в платьях от Alicia + Olivia. Этот бренд она выбирает уже несколько лет подряд для CFDA Fashion Awards, поэтому предлагаем вспомнить их.

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Новости партнеров