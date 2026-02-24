- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 1 мин
Ники Хилтон в тренче от Burberry и джинсах приехала на вечеринку в Лондоне
42-летняя сестра Пэрис Хилтон стала гостьей афтепати во время Лондонской недели моды.
Ники Хилтон попала в объективы папарацци по дороге на афтепати после модного показа бренда Burberry, который состоялся в рамках Лондонской недели моды. Светская львица обрадовалась встрече с фотографами.
Она была одета в классический бежевый тренч с воротником с фирменным клетчатым принтом Burberry и поясом, который завязала на талии. На Ники также были синие джинсы-клеш и черная обувь. В руке Хилтон держала сумку с фирменным принтом упомянутого бренда.
У звезды была аккуратная укладка, нежно-розовый блеск на губах, массивные черные очки на лице, бриллиантовые серьги в ушах и большой золотой браслет на руке.
Напомним, Ники Хилтон появилась на Неделе моды в Париже в коротком платье с V-образным вырезом и объемной шубе.