Шоу-бизнес
79
Ники Хилтон в тренче от Burberry и джинсах приехала на вечеринку в Лондоне

42-летняя сестра Пэрис Хилтон стала гостьей афтепати во время Лондонской недели моды.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ники Хилтон

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон попала в объективы папарацци по дороге на афтепати после модного показа бренда Burberry, который состоялся в рамках Лондонской недели моды. Светская львица обрадовалась встрече с фотографами.

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Она была одета в классический бежевый тренч с воротником с фирменным клетчатым принтом Burberry и поясом, который завязала на талии. На Ники также были синие джинсы-клеш и черная обувь. В руке Хилтон держала сумку с фирменным принтом упомянутого бренда.

У звезды была аккуратная укладка, нежно-розовый блеск на губах, массивные черные очки на лице, бриллиантовые серьги в ушах и большой золотой браслет на руке.

Напомним, Ники Хилтон появилась на Неделе моды в Париже в коротком платье с V-образным вырезом и объемной шубе.

79
