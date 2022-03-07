"Никогда не прощу вам этих детей! И тебя, Пашка, им не прощу": Маша Ефросинина отреагировала на обстрел Ирпеня

"Никогда не прощу вам этих детей! И тебя, Пашка, им не прощу": Маша Ефросинина отреагировала на обстрел Ирпеня

Маша Ефросинина отреагировала на смерть украинского ведущего и актера Паши Ли, который вчера, 6 марта, трагически погиб под обстрелами в Ирпене.

Паша Ли погиб во время бомбардировки российскими орками Ирпеня. После развязанной войны РФ против Украины артист добровольно пополнил ряды ВСУ 1 марта и вступил в ряды теробороны.

"Твари! Никогда не прощу вам этих детей! И тебя, Пашка, им не прощу, покойся с миром @pashaleeofficial …



Закройте уже это небо!!

Людей расстреливают в упор! Люди бегут от русских убийц, а они трусливо расстреливают детей!

Остановите террор российской оккупации в Украине!!

CLOSE THE SKY ABOVE UKRAINE", - написала в Instagram Мария.

А также Мария опубликовала кадры, сделанные в Ирпене и строки поэта Александра Ирванеца, которые он написал прямо под обстрелами в Ирпене.

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