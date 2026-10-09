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- Шоу-бизнес
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Николь Кидман показала редкое фото с младшей 15-летней дочерью
Звезда поделилась в Сети семейными кадрами из Парижа.
59-летняя Николь Кидман сейчас находится во Франции вместе со своей 15-летней дочерью Фейт. Актриса опубликовала серию фотографий из поездки, показав поклонникам не только красивые виды французской столицы, но и повседневные моменты отдыха.
На одном из снимков Кидман позирует вместе с дочерью в лобби отеля The Peninsula Paris. На фоне их окружает розовая подсветка и композиция из цветов. Фейт одета в белое платье, украшенное кристаллами на рукавах, и черные босоножки, а ее знаменитая мама предстала в более непринужденном образе — бежевой рубашке и широких брюках.
Поклонники также обратили внимание на то, что 15-летняя Фейт уже практически одного роста со своей мамой. Девушка заметно выросла и все чаще появляется рядом с Кидман на публичных мероприятиях.
«Розовые огни в честь месяца борьбы с раком груди», — написала актриса под фото.
Поездка в Париж стала для матери и дочери еще и возможностью вместе посетить Неделю моды. Кидман и Фейт появились на показе Chanel весна-лето 2027.
А старшая дочь актрисы — 18-летня Сандэй Роуз — строит свою модельную карьеру и сотрудничает с модными брендами. Так, она вышла на подиум показа Valentino.