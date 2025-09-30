Николь Кидман показала редкое совместное фото со своей младшей дочерью

Николь Кидман / © Associated Press

58-летняя австралийская и американская актриса, обладательница премии «Оскар» — Николь Кидман — опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она позировала со своей младшей дочерью — 14-летней Фэйт Маргарет.

Николь Кидман с дочерью / © Instagram Николь Кидман

Николь позировала в черном платье на бретельках, у нее на шее было блестящее ожерелье, а на лице — макияж с акцентом на розовую помаду. А ее дочь была одета в длинное красное платье с объемным цветком на бретельке, а визажисты сделали ей нежный естественный макияж.

Дочь Николь Кидман / © Instagram Николь Кидман

Судя по подписи фото, мама и дочь собрались выйти куда-то в свет. Отметим, Николь Кидман помимо Фэйт воспитывает еще одну биологическую дочь — 17-летнюю Сандэй Роуз, которая сейчас строит свою модельную карьеру и уже дебютировала на подиуме — она приняла участие в показе Модного дома Miu Miu, который представил коллекцию на сезон весна-лето 2025. Также у Николь есть еще двое детей, которых они усыновили с ее бывшим мужем Томом Крузом, однако они не общаются с актрисой.

К слову, сегодня все западные СМИ пестрят заголовками о том, что Николь Кидман разводится с мужем Китом Урбаном (отцом Фэйт и Сандэй) спустя 19 лет брака.

Ранее, напомним, Николь Кидман снялась в рекламе с дочерью Фэйт.