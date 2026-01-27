ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
289
Время на прочтение
2 мин

Николь Кидман появилась на Неделе моде в красивом платье, но все говорят только о ее интересной обуви

Дизайнер Матье Блази, возглавивший Chanel в 2025 году, презентовал в Париже первую кутюрную коллекцию на сезон весна-лето 2026. Гостями мероприятия стали известные женщины из всех сфер шоу-бизнеса, включая оскароносную актрису Николь Кидман.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ванесса Паради, Николь Кидман и Грейси Абрамс на показе Chanel

Ванесса Паради, Николь Кидман и Грейси Абрамс на показе Chanel / © Getty Images

Голливудская дива появилась в образе, который одновременно отдавал дань вечной классике Коко Шанель и новому смелому видению дизайнера. Актриса позировала в черном платье, верхняя часть которого изготовлена из гладкого черного атласа и украшена перьями с белыми акцентами. Перья были на шее наряда и повторялись на бедрах, где образовывали объемную баску, которая визуально подчеркивала талию и добавляла театральности этому изысканному силуэту. Юбка же у наряда была прямой и расшита пайетками.

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Кидман дополнила этот лук скульптурными двухцветными туфлями, волнистый V-образный вырез которых визуально удлинял стопу и добавлял шарма с нотками ретро. Также актриса держала в руке сумку из текстурной кожи и надела на глаза очки в темной оправе.

Во время показа Николь, конечно же, сидела в первом ряду с другими звездами, в том числе рядом с Ванессой Паради — давней музой бренда.

Ванесса Паради, Николь Кидман и Грейси Абрамс на показе Chanel / © Getty Images

Ванесса Паради, Николь Кидман и Грейси Абрамс на показе Chanel / © Getty Images

Также на показе заметили еще одну известную актрису — Тильду Суинтон, которая тоже является амбассадором Модного дома и не пропускает показов. Она тоже сфотографировалась с Кидман, которая накинула на плечи жакет.

Николь Кидман, Фернанда Торрес, Тильда Суинтон и Эдвард Эннинфул на показе Chanel / © Associated Press

Николь Кидман, Фернанда Торрес, Тильда Суинтон и Эдвард Эннинфул на показе Chanel / © Associated Press

На этот раз актриса пришла на показ без дочерей, хотя в прошлом году брала их с собой на показ дебютной коллекции Блази на сезон весна-лето 2026. И появление стало очень красноречивым, ведь актриса вышла в свет с дочерьми впервые после новостей о разводе с мужем.

Образы Николь Кидман (43 фото)

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Credits

Николь Кидман / © Credits

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман

Николь Кидман

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
289
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie