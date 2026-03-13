Николь Кидман позировала в эффектных образах и без штанов в новой фотосессии

Николь Кидман, фото: instagram.com/variety

58-летняя австралийская и американская актриса, обладательница премии «Оскар» — Николь Кидман — стала главной звездой нового выпуска журнала Variety. На обложке глянца она позировала в эффектном прозрачном платье с вышивкой и перьями от Chanel.

Николь Кидман, фото: instagram.com/variety

Стилисты подобрали для актрисы интересные образы в нарядах от Schiaparelli, Carolina Herrera, Brunello Cucinell и др. На некоторых фото Николь позировала без штанов — в одной белой рубашке и черных колготках.

Николь Кидман, фото: instagram.com/variety

Николь Кидман, фото: instagram.com/variety

В интервью журналу Кидман рассказала о новых проектах, разводе со звездой кантри-музыки Китом Урбаном и своих новых личных приоритетах.

«Я благодарна за свою семью, за то, что сохраняю ее такой, какая она есть, и двигаюсь вперед. Вот и все. Все остальное я не обсуждаю из уважения. Я остаюсь в позиции: „Мы — семья“, и мы ею и останемся. Мои прекрасные девочки, мои любимицы, которые внезапно стали женщинами», — ответила актриса на вопрос о том, был ли прошлый год для нее тяжелым в связи с разводом.

Николь Кидман, фото: instagram.com/variety

Николь Кидман, фото: instagram.com/variety

Николь Кидман, фото: instagram.com/variety

«Этот год и следующие несколько лет я посвящу приключениям. Я нахожусь на определенном этапе своей жизни. Я собираюсь делать то, о чем всегда мечтала, и это никак не связано с работой. Просто исследовать мир. Я побывала в Антарктиде. Мы собираемся отправиться на Галапагосские острова, а затем подняться в Мачу-Пикчу», — рассказала Николь о целях на будущее.

«Я бы пошла на прогулку. Вот сегодня утром я долго гуляла с Риз (Уизерспун — Прим. ред.). Мы живем напротив друг друга. Разве это не странно? Вот почему существует сериал „Большая маленькая ложь“», — ответила актриса на вопрос, что бы она сделала, если бы у нее было 12 свободных часов.

Николь Кидман, фото: instagram.com/variety

Николь Кидман, фото: instagram.com/variety

Николь Кидман, фото: instagram.com/variety

Ранее, напомним, Николь Кидман сфотографировали папарацци с сумкой за 8 тысяч долларов.

