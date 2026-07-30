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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
278
Время на прочтение
1 мин

Николь Кидман привлекла внимание в смелом прозрачном топе оригинального дизайна на звездной премьере

Актриса посетила премьеру 3-го сезона сериала.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Николь Кидман

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман привлекла к себе внимание, появившись на красной дорожке нью-йоркской премьеры нового сезона сериала «Спецоперации: Львица», в котором снялась вместе с Зои Салданой.

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Голливудская легенда продемонстрировала один из своих самых интересных образов за последнее время, ведь на это мероприятие она выбрала не платье. Николь появилась в элегантных белых брюках широкого кроя, которые она сочетала с прозрачным топом, украшенным изящным кружевом и мерцающими украшениями, каскадом ниспадающими на лиф. Наряд был от бренда Fendi Fall из коллекции 2026 года.

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Топ она надела поверх нижнего белья телесного цвета. Также Николь дополнила этот образ бежевыми босоножками и золотыми украшениями, в частности часами от Omega.

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Кроме того, звезда поделилась в Instagram постером к сериалу, на котором она запечатлена крупным планом.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
278
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