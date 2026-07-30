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- Шоу-бизнес
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Николь Кидман привлекла внимание в смелом прозрачном топе оригинального дизайна на звездной премьере
Актриса посетила премьеру 3-го сезона сериала.
Николь Кидман привлекла к себе внимание, появившись на красной дорожке нью-йоркской премьеры нового сезона сериала «Спецоперации: Львица», в котором снялась вместе с Зои Салданой.
Голливудская легенда продемонстрировала один из своих самых интересных образов за последнее время, ведь на это мероприятие она выбрала не платье. Николь появилась в элегантных белых брюках широкого кроя, которые она сочетала с прозрачным топом, украшенным изящным кружевом и мерцающими украшениями, каскадом ниспадающими на лиф. Наряд был от бренда Fendi Fall из коллекции 2026 года.
Топ она надела поверх нижнего белья телесного цвета. Также Николь дополнила этот образ бежевыми босоножками и золотыми украшениями, в частности часами от Omega.
Кроме того, звезда поделилась в Instagram постером к сериалу, на котором она запечатлена крупным планом.