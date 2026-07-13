Николь Кидман продемонстрировала потрясающий белый костюм на Уимблдоне

Николь Кидман / © Associated Press

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Обладательница «Оскара» появилась в VIP-ложе во время Уимблдонского турнира и для этого престижного спортивного мероприятия выбрала образ, который искусно сочетает строгую классику с несомненной изысканностью.

Николь Кидман сияла в безупречном костюме цвета слоновой кости, состоящем из двубортного жакета с широкими лацканами, который идеально подчеркивал её стройную фигуру.

Николь Кидман / © Associated Press

Кроме того, актриса надела классическую белую рубашку, которую дополнила ярким галстуком, создававшим идеальный, слегка романтичный контраст с белым нарядом.

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Николь Кидман, Анна Винтур, Сиенна Миллер / © Associated Press

Она также была в классической летней шляпе с коричневым кожаным акцентом. Дополнила образ элегантной сумкой нюдового оттенка с выразительными кожаными деталями и ремешками, которая идеально дополняла общий яркий образ и сочеталась с её очками и золотыми украшениями.

Николь Кидман / © Associated Press

Также на мероприятии присутствовала певица и актриса Дженнифер Лопес, которая пришла в огромной шляпе.

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