Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
188
Время на прочтение
1 мин

Николь Кидман сфотографировали папарацци с сумкой за 8 тысяч долларов: что это за аксессуар

Актриса привлекла внимание, потому что хоть ее образ и был лаконичным, но позволить такие аксессуары может не каждая.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Николь Кидман

Николь Кидман / © Getty Images

58-летняя актриса Николь Кидман попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда шла на мероприятие посвященное продвижению ее нового сериала «Скарпетта», где она исполнила главную роль. Николь была одета в черный костюм с жакетом и брюками свободного фасона, а также на ней были удобные черные сапоги.

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

На глаза она надела очки лаконичного дизайна от Khaite, в руке держала большой зонт, ведь погода в тот день была дождливой. А вот во второй руке звезды заметна вместительная сумка-хобо от Chanel с красивой золотистой фурнитурой.

Аксессуар этот не дешевый и стоит 8 500 долларов. Сумка была представлена в коллекции Pre-collection весна-лето 2026.

Также Кидман вышла на красную дорожку в образе от Chanel из кутюрной коллекции весна-лето 2026, в котором сочетала жакет с гламурными пуговицами и прозрачную юбку.

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

