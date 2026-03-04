- Дата публикации
Николь Кидман сфотографировали папарацци с сумкой за 8 тысяч долларов: что это за аксессуар
Актриса привлекла внимание, потому что хоть ее образ и был лаконичным, но позволить такие аксессуары может не каждая.
58-летняя актриса Николь Кидман попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда шла на мероприятие посвященное продвижению ее нового сериала «Скарпетта», где она исполнила главную роль. Николь была одета в черный костюм с жакетом и брюками свободного фасона, а также на ней были удобные черные сапоги.
На глаза она надела очки лаконичного дизайна от Khaite, в руке держала большой зонт, ведь погода в тот день была дождливой. А вот во второй руке звезды заметна вместительная сумка-хобо от Chanel с красивой золотистой фурнитурой.
Аксессуар этот не дешевый и стоит 8 500 долларов. Сумка была представлена в коллекции Pre-collection весна-лето 2026.
Также Кидман вышла на красную дорожку в образе от Chanel из кутюрной коллекции весна-лето 2026, в котором сочетала жакет с гламурными пуговицами и прозрачную юбку.