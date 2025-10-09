Николь Кидман снялась для глянца в эффектных образах и с новой короткой стрижкой

Николь Кидман

58-летняя австралийская и американская актриса, обладательница премии «Оскар» — Николь Кидман — стала главной звездой нового специального фэшн-выпуска Vogue. На обложке глянца она была запечатлена в коричневом платье Saint Laurent с пышным подолом и черным поясом, а также с новой более короткой, чем обычно, стрижкой.

Николь Кидман, фото: instagram.com/voguemagazine

Перед камерой фотографа Карлина Джейкобса Николь позировала в эффектных образах: в экстравагантном салатовом платье с тканевой маской на лице от Maison Margiela, бархатном винном платье от Dolce & Gabbana, в платье с высоким разрезом от Valentino в сочетании с капроновыми колготками с узором, серебристом платье от Schiaparelli и др.

Николь Кидман, фото: instagram.com/voguemagazine

Николь Кидман, фото: instagram.com/nicolekidman/

Николь Кидман, фото: instagram.com/nicolekidman/

Николь Кидман, фото: instagram.com/nicolekidman/

Николь Кидман, фото: instagram.com/voguemagazine

В интервью журналу Николь рассказа о карьере, своей новой работе «Практическая магия-2», а также о своих любимых ролях (Сатин в «Мулен Руж» База Лурмана и Селеста в «Большой маленькой лжи»).

Свой развод с Китом Урбаном, с которым она прожила в браке 19 лет и воспитывает двух дочерей, она не комментировала, — скорее всего, интервью было подготовлено до того, как это стало известно. «Во время наших разговоров я догадывался об этом, но не хотел вмешиваться. Когда я спросил, что она чувствует сейчас, в свои 50 с небольшим, я ожидал услышать банальный ответ о проницательности возраста. Вместо этого Кидман иронично, печально и неуверенно ответила. Она сказала: „Сколько раз тебя учили, что ты думаешь, будто знаешь, куда движется твоя жизнь, а она оказывается совсем не такой?“ — написала автор интервью Уэнделл Стивенсон.

Николь Кидман, фото: instagram.com/nicolekidman/

Николь Кидман, фото: instagram.com/nicolekidman/

Ранее, напомним, Николь Кидман посетила светское мероприятие впервые после новостей о разводе.