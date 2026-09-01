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Николь Кидман в "голом" платье Versace: образ актрисы на премьере "Практической магии 2" произвел фурор
Актриса представила первый образ от дизайнера Питера Мюллера для Atelier Versace.
В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Практическая магия 2», и звезды этой картины сияли на красной дорожке перед гостями мероприятия и фотографами. Однако основное внимание привлекла Николь Кидман, и всё из-за её эффектного платья от Atelier Versace.
Актриса появилась в чёрном платье, полностью выполненном из кружева ручной работы в технике интарсии — образ был удивительно «ведьмовским» и идеально вписывался в тематику мероприятия. Чёрное кружево было наложено поверх основы телесного оттенка, что создавало так называемый «голый» эффект, а асимметричная юбка подчеркивала ноги звезды.
Николь дополнила свой образ кружевными туфлями-лодочками на шпильке и кружевным чокером на шее.
Образ Кидман получился чувственным, но без излишней откровенности. Также женственности и изысканности ему придавали нежный макияж и объёмная причёска с лёгкими локонами.
Платье, которое Кидман продемонстрировала на премьере, — это первый взгляд на творчество нового креативного директора Versace Питера Мюлье. И хотя он официально дебютирует на подиуме Versace только в следующем году, это платье уже продемонстрировало его видение бренда — женственное и чувственное.