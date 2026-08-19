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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Николь Кидман в компании младшей сестры отдохнула в Исландии

Актриса поделилась серией фото из отпуска.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Николь Кидман

Николь Кидман / © Instagram Николь Кидман

59-летняя австралийская и американская актриса, обладательница премии «Оскар» — Николь Кидман — устроила себе атмосферный отдых в Исландии и поделилась с поклонниками кадрами из семейного путешествия. Актриса отправилась в поездку со своей младшей сестрой — 56-летней Антонией, журналисткой и телеведущей.

(листайте фото вправо)

Кидман опубликовала в Instagram серию фотографий, сделанных во время путешествия. На одном из снимков актриса позирует на борту судна на фоне пасмурного исландского пейзажа. Для отдыха она выбрала максимально комфортный образ — джинсы и теплый серый свитер, а волосы оставила естественно вьющимися.

На других кадрах звезда любуется суровой природой Исландии, проводит время с сестрой, а также отдыхает в джакузи прямо на борту яхты. Судя по фотографиям, семейная поездка получилась довольно спокойной и далекой от привычного голливудского гламура.

Николь Кидман / © Instagram Николь Кидман

Николь Кидман / © Instagram Николь Кидман

Николь Кидман с сестрой / © Instagram Николь Кидман

Николь Кидман с сестрой / © Instagram Николь Кидман

Николь Кидман / © Instagram Николь Кидман

Николь Кидман / © Instagram Николь Кидман

«Прекрасная страна, путешествие всей жизни», — подписала публикацию Кидман.

Ранее, напомним, Николь Кидман рассказала о своей тайной жизни.

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