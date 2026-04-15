Николь Кидман в легком платье с прозрачной юбкой презентовала фильм "Практическая магия - 2"
Актриса вернулась к своей культовой роли ведьмы и представила работу публике на кинофестивале.
Компания Warner Bros. сообщила, что на экраны возвращается фильм «Практическая магия», а актрисы Николь Кидман и Сандра Буллок вернутся к своим ролям в продолжении, которое выйдет в кинотеатрах 18 сентября 2026 года.
Чтобы прорекламировать свою новую работу актрисы посетили CinemaCon в Лас-Вегасе и вышли вместе на сцену. 61-летняя Буллок и 58-летняя Кидман представили вместе тизер к фильму словами: «Ведьмы вернулись!».
Сандра выбрала для мероприятия красный костюм, а вот Кидман очаровала публику своим легким и нежным платьем черного цвета от бренда Colleen Allen, которое имело полупрозрачную асимметричную юбку, рюши с необработанным краем и короткие рукава и в стиле флаттер.
Образ актриса дополнила классическими туфлями, украшениями с камнями и распустила волосы.
Фильм выпустят в прокат спустя 28 лет после выхода первой части, которая успела обрести культовый статус, хотя в год своей премьеры «Практическая магия» не имела успеха — картина не оправдала ожиданий студии, собрав средств меньше, чем было потрачено на производство. Более того, ее весьма прохладно приняли кинокритики.
Первые кадры из продолжения уже показали в Instagram.