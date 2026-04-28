Николь Кидман в маленьком черном платье ошеломила красотой на модном шоу во Франции
Лаконичное черное платье и туфли на каблуках — это идеальное сочетание вневременных вещей, которое подтверждает, что минимализм никогда не выйдет из моды.
Именно такой стиль выбрала голливудская актриса Николь Кидман для своего появления на показе Модного дома Chanel, который состоялся в городе Биарриц во Франции. Бренд представил публике круизную коллекцию на 2026 год.
Николь была одета в изысканное однотонное платье Chanel с длинными рукавами и асимметричным подолом, которое на спине украшала драпировка и оригинальная деталь-украшение из перьев.
Платье прекрасно дополняло фигуру актрисы и в нем Николь казалась еще стройнее, чем была. Образ она также дополнила туфлями с открытыми пятками, очками и единственной яркой вещью — небольшой прямоугольной сумкой с золотой фурнитурой, которая также имела тиснение под рептилию.
Волосы Кидман ее стилиста уложили в высокую прическу и это было хорошее решение, ведь таким образом подчеркнулась ее изящная шея и дизайн платья.
Напомним, что в прошлом году актриса посетила показ Chanel на котором Матье Блази презентовал публике свою дебютную коллекцию весна-лето 2026 с дочерьми.