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Николь Кидман в платье-пачке от Chanel: актриса поразила балетным образом на гала-вечере LACMA 2026
Звезда, удостоенная «Оскара», выбрала нетипичный для себя образ, который привлек много внимания.
Николь Кидман всего несколько дней назад посетила показ модного дома Chanel в Сиднее, после чего отправилась в Лос-Анджелес, чтобы продемонстрировать невероятное платье от этого бренда на ежегодном гала-вечере LACMA.
Актриса появилась на публике в наряде кремовых оттенков в стиле «балеткор». Как амбассадор Chanel, она выбрала наряд из весенней коллекции prêt-à-porter бренда 2027 года, созданной под руководством креативного директора Матье Блази. Платье сочетало в себе приталенный лиф с закруглённой линией плеч, рукава длиной три четверти, а также необработанные края манжет и горловины.
От слегка заниженной линии талии силуэт переходил в пышную многослойную юбку-пачку из фатина, длина которой была асимметричной, а сама ткань имела различные оттенки бежевого, которые гармонично сочетались со сдержанной верхней частью платья.
Над образом Николь работал её стилист Джейсон Болден, который дополнил этот наряд ансамблем из минималистичных украшений и чёрными босоножками на каблуке. Образ Николь Кидман для гала-вечера LACMA 2026 был представлен на подиуме совсем недавно — в начале октября во время Недели моды в Париже.
15-й ежегодный гала-вечер Art+Film Музея искусств округа Лос-Анджелес собрал представителей Голливуда и мира искусства. В этом году мероприятие было посвящено художнице Вии Целминс и режиссёру фильма «Дюна» Дени Вильневу. Сопредседателями мероприятия вновь выступили Леонардо Ди Каприо и член попечительского совета музея Ева Чоу. Модный дом Gucci вновь выступил главным спонсором мероприятия — эту роль бренд выполняет с самого момента основания гала-вечера в 2011 году. Музыкальным гостем вечера стала Розе из группы Blackpink. Средства, собранные в ходе мероприятия, будут направлены на поддержку кинопрограмм, выставок и образовательных инициатив музея.