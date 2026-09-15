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- Шоу-бизнес
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Николь Кидман в роскошном платье от Chanel покорила красную дорожку Emmy Awards-2026
Актриса эффектно вернулась на красную дорожку престижной церемонии после девятилетнего перерыва.
Николь Кидман посетила 78-ю церемонию вручения премии Emmy Awards-2026 в Лос-Анджелесе и вышла на красную дорожку. Актриса выбрала для этого мероприятия платье от модного дома Chanel, которое выглядело очень оригинально и даже немного театрально.
Неудивительно, что звезда выбрала этот бренд, ведь она является его амбассадором. Их творческий тандем отлично сработал, и Кидман всегда выглядит потрясающе в нарядах Матье Блази. Дизайнер подбирает для неё чувственные и женственные ансамбли, которые подчеркивают её фигуру и изящество. Белое платье от Chanel, которое Николь надела на этот раз, стало одним из самых романтичных образов вечера.
Это было платье длиной «миди», без бретелек, но из плотной ткани. Платье подчеркивало фигуру, но не было перегружено декором. Главный акцент был сделан на зоне декольте и плечах — их украшали объёмные белые перья.
Но, без сомнения, внимание привлекал и высокий разрез на юбке платья, который демонстрировал ноги звезды.
Завершили образ чёрные туфли Chanel, а свои светлые волосы Кидман собрала в небрежный свободный пучок. Блеска добавили бриллиантовые серьги-подвески, несколько колец с бриллиантами и часы на левом запястье.