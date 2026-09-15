Николь Кидман в роскошном платье от Chanel покорила красную дорожку Emmy Awards-2026

Николь Кидман / © Associated Press

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Николь Кидман посетила 78-ю церемонию вручения премии Emmy Awards-2026 в Лос-Анджелесе и вышла на красную дорожку. Актриса выбрала для этого мероприятия платье от модного дома Chanel, которое выглядело очень оригинально и даже немного театрально.

Николь Кидман / © Associated Press

Неудивительно, что звезда выбрала этот бренд, ведь она является его амбассадором. Их творческий тандем отлично сработал, и Кидман всегда выглядит потрясающе в нарядах Матье Блази. Дизайнер подбирает для неё чувственные и женственные ансамбли, которые подчеркивают её фигуру и изящество. Белое платье от Chanel, которое Николь надела на этот раз, стало одним из самых романтичных образов вечера.

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Николь Кидман / © Associated Press

Это было платье длиной «миди», без бретелек, но из плотной ткани. Платье подчеркивало фигуру, но не было перегружено декором. Главный акцент был сделан на зоне декольте и плечах — их украшали объёмные белые перья.

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Но, без сомнения, внимание привлекал и высокий разрез на юбке платья, который демонстрировал ноги звезды.

Николь Кидман / © Associated Press

Завершили образ чёрные туфли Chanel, а свои светлые волосы Кидман собрала в небрежный свободный пучок. Блеска добавили бриллиантовые серьги-подвески, несколько колец с бриллиантами и часы на левом запястье.

Николь Кидман / © Associated Press

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