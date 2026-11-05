Николь Кидман в стильном наряде появилась на первом показе Chanel в Австралии

Николь Кидман / © Getty Images

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Австралийская кинозвезда Николь Кидман привлекла к себе внимание в Сиднее, когда вместе с целым рядом самых известных представителей австралийской индустрии шоу-бизнеса посетила показ коллекции Chanel Cruise 2026/27 в пространстве The Cutaway.

Это событие стало особенным, ведь французский люксовый модный дом Chanel впервые в истории провел свои подиумные показы в Австралии. Амбассадор бренда Николь Кидман появилась на мероприятии в чёрном жакете и брюках, которые сочетала с белой майкой и жилетом. Николь дополнила образ классическими черными туфлями, лаконичными серьгами и макияжем.

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Николь Кидман / © Getty Images

Среди других знаменитостей, посетивших мероприятие бренда, были «поп-принцесса» Кайли Миноуг и актриса Марго Робби, которая выбрала белый наряд, состоящий из прозрачного платья и шорт. В то же время креативный директор Chanel Матье Блази на показе не присутствовал.

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Марго Робби / © Getty Images

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