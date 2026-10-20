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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Николь Кидман выбрала элегантный образ с интересным акцентом для показа Victoria’s Secret Fashion Show

Пока «ангелы» выходили на подиум в шелковых и кружевных нарядах, актриса продемонстрировала совершенно иной стиль.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Николь Кидман

Николь Кидман / © Getty Images

В этом году организаторы Victoria’s Secret Fashion Show решили не ограничиваться только известными моделями на подиуме, а также пригласить на шоу знаменитых гостей. Именно поэтому в зале во время грандиозного шоу можно было увидеть VIP-гостей, в частности, лауреатку премии «Оскар» Николь Кидман.

Для вечернего мероприятия она выбрала новую интерпретацию классического костюма с юбкой. Образ состоял из белой рубашки на пуговицах и чёрной юбки-карандаша, украшенной деталями, напоминающими подвязки для чулок.

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Также наряду придала изюминку полосатый галстук — это был яркий акцент в духе Victoria’s Secret. Завершили образ чёрные туфли с заострённым носком на каблуке, бордовая сумка-клатч Chanel и красивый макияж.

Ожидалось, что Кидман посетит шоу вместе со своей 18-летней дочерью Сандей Роуз Кидман-Урбан, однако юная модель в итоге не появилась на мероприятии. В течение последних нескольких лет старшая дочь актрисы прокладывает свой собственный путь в модельном бизнесе и уже дебютировала на подиуме во время показов известных брендов, в частности Dior, Calvin Klein, Coach и Valentino.

Возможно, в ближайшие годы мы увидим эту девушку и на показе Victoria’s Secret, но не в качестве гостьи, а с крыльями на спине.

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