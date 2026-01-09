Николь Кидман выложила трогательное личное фото после новостей о завершении развода с Китом Урбаном

Николь Кидман / © Associated Press

58-летняя звезда опубликовала в Instagram милое фото, на котором она запечатлена со своей младшей сестрой. Публикацию она сделала всего через несколько дней после того, как окончательно оформила развод с Китом Урбаном.

Николь выглядела потрясающе и свежо, как и ее сестра Антония. Они обнимались сидя на летней террасе дома в легких платьях. На Николь был наряд оливкового оттенка с кружевами и объемными рукавами, а вот Антония выбрала оранжевое платье с принтом, которое соединила с легким кардиганом и золотыми украшениями.

Николь и Антония Кидман / © Instagram Николь Кидман

Также заметно, что Николь снова решила сделать укладку с локонами. Впервые актриса продемонстрировала такой образ летом 2025 года, когда опубликовала снимок из отпуска, на котором была запечатлена с племянницей и сестрой.

Николь Кидман с племянницей и сестрой / фото: Lucia Hawley

Такую прическу актриса часто носила в молодые годы, когда только начинала свою карьеру в кино. По ее словам, от природы у нее вьющиеся волосы, однако в течение многих лет она их выпрямляла. Похоже, что сейчас Кидман решила вернуться к прошлому стилю, ведь в обычной жизни снова носит кудри. Вероятно, изменение во внешности — это следствие изменений в жизни. Напомним, что также кардинально изменила прическу после после расставания с мужем и Сара Фергюсон.