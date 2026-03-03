Николь Кидман заметили в Нью-Йорке в туфлях с креативными каблуками, которые обула бы не каждая

Николь Кидман / © Getty Images

Оскароносная актриса Николь Кидман, которая недавно пережила громкую личную драму с разводом, прибыла в Нью-Йорк по рабочим делам. Кидман приступила к продвижению двух своих новых проектов — фильма «Практическая магия 2» и сериала «Скарпетта».

Сначала звезду сфотографировали папарацци. Николь была одета в образ от Chanel из коллекции весна-лето 2026, который включал костюм с жакетом и брюками, а также пальто свободного фасона в леопардовый принт.

Николь Кидман / © Getty Images

Интересным акцентом лука Кидман были ее золотистые туфли, ведь они украшены красными вишнями на каблуке.

Туфли Николь Кидман / © Getty Images

Также в этом ансамбле, но в других туфлях — более классических — актриса посетила мероприятие в кинотеатре. Николь позировала с коллегами для фото.

Николь Кидман / © Associated Press

Также Кидман сходила и на интервью в Нью-Йорке на популярное развлекательное шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Там она продемонстрировала образ, в котором соединила черный кожаный жакет и юбку.

Николь Кидман на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / © Getty Images

Во время интервью звезда рассказала, что была в круизе и посетила с дочками Антарктиду, где они видели пингвинов. Также это был седьмой континент на котором они побывали. Однако помимо разговоров о путешествиях Николь и Джимми обсудили и новую работу актрисы, в частности фильм «Практическая магия 2» и сериала «Скарпетта». В первом она вернется к роли ведьмы и сыграет с Сандрой Блок, а во втором исполнит роль судмедэксперта и по ее словам во время подготовки к съемкам изучала анатомию и ее готовил настоящий судмедэксперт.

Также ожидается, что на нынешнем Met Gala Кидман удивит нас каким-то потрясающим образом, ведь она объявлена как сопредседатель бала.

