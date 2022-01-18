Николь Шерзингер легла в бикини в ванну с ледяной водой

43-летняя Николь Шерзингер показала подписчикам, как расслабляется.

Звезда Pussycats Dolls продемонстрировала фолловерам в соцсети, как принимала ледяную ванну. Николь запечатлена в белом купальнике лежа в очень холодной воде в ванной. В подписи написано:

"3°C 39°F, 6-минутное погружение в холодную воду. Чтобы прорваться, нужно дышать ".

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Не секрет, что Николь уделяет большое внимание своему здоровью и физической форме. Она также следит за тем, что ест. Несколько лет назад в интервью журналу People Шерзингер рассказала, что обычно начинает каждый день с зеленого сока холодного отжима, греческого йогурта, агавы, мюсли, банана, коричневого риса и японского чая. На обед она может съесть копченую грудку индейки с легким швейцарским сыром, авокадо, листьями салата, помидорами черри и оливковым маслом. Обычным перекусом для певицы будет чашка нарезанного ананаса и черники, а на ужин Николь выберет безглютеновую пасту, томатно-базиликовый соус и немного тертого пармезана.

Похоже, процедуры по закаливанию Николь Шерзингер тоже решила ввести в свой график и показывает подписчикам, как ей это удалось.

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