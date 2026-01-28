- Дата публикации
Николь Шерзингер очаровала снимками в стильном купальнике на Мальдивах
47-летняя певица, актриса и бывшая звезда Pussycat Dolls обожает фотографироваться в прляжных луках.
Николь Шерзингер опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха в райском уголке планеты — на Мальдивах.
Звездная красавица была одета в стильный купальник с нежным принтом, в котором сочетались цветы и интересный орнамент.
Артистка находится в прекрасной физической форме — у нее стройная фигура, плоский живот, красивое декольте и упругие ягодицы.
Свой пляжный аутфит Шерзингер дополнила массивными солнцезащитными очками и лаконичными серьгами.
Напомним, Николь Шерзингер ранее похвасталась фигурой в белом бикини.