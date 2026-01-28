ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
318
Время на прочтение
1 мин

Николь Шерзингер очаровала снимками в стильном купальнике на Мальдивах

47-летняя певица, актриса и бывшая звезда Pussycat Dolls обожает фотографироваться в прляжных луках.

Автор публикации
Алина Онопа
Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха в райском уголке планеты — на Мальдивах.

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Звездная красавица была одета в стильный купальник с нежным принтом, в котором сочетались цветы и интересный орнамент.

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Артистка находится в прекрасной физической форме — у нее стройная фигура, плоский живот, красивое декольте и упругие ягодицы.

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Свой пляжный аутфит Шерзингер дополнила массивными солнцезащитными очками и лаконичными серьгами.

Напомним, Николь Шерзингер ранее похвасталась фигурой в белом бикини.

Дата публикации
Количество просмотров
318
