Николь Шерзингер устроила фотосет в жакете на голое тело

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

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Николь Шерзингер опубликовала в Instagram серию снимков, на которых она продемонстрировала смелый образ.

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Перед объективом фотокамеры звезда предстала в жакете шоколадного оттенка, который одела на голое тело, что выглядело соблазнительно. Николь сверкнула плоским животом. Она позировала на фоне стены графитового цвета.

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

У Шерзингер была объемная укладка с локонами и нежный макияж. Уши она украсила лаконичными золотыми украшениями.

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Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Напомним, Николь Шерзингер в купальнике с принтом "зебра" похвасталась идеальной фигурой на пляже.