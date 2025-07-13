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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

Николь Шерзингер устроила фотосет в жакете на голое тело

Бывшая звезда Pussycat Dolls новыми фото взбудоражила воображение фолловеров.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер опубликовала в Instagram серию снимков, на которых она продемонстрировала смелый образ.

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Перед объективом фотокамеры звезда предстала в жакете шоколадного оттенка, который одела на голое тело, что выглядело соблазнительно. Николь сверкнула плоским животом. Она позировала на фоне стены графитового цвета.

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

У Шерзингер была объемная укладка с локонами и нежный макияж. Уши она украсила лаконичными золотыми украшениями.

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Напомним, Николь Шерзингер в купальнике с принтом "зебра" похвасталась идеальной фигурой на пляже.

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Дата публикации
Количество просмотров
166
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