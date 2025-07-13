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- Шоу-бизнес
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Николь Шерзингер устроила фотосет в жакете на голое тело
Бывшая звезда Pussycat Dolls новыми фото взбудоражила воображение фолловеров.
Николь Шерзингер опубликовала в Instagram серию снимков, на которых она продемонстрировала смелый образ.
Перед объективом фотокамеры звезда предстала в жакете шоколадного оттенка, который одела на голое тело, что выглядело соблазнительно. Николь сверкнула плоским животом. Она позировала на фоне стены графитового цвета.
У Шерзингер была объемная укладка с локонами и нежный макияж. Уши она украсила лаконичными золотыми украшениями.
Напомним, Николь Шерзингер в купальнике с принтом "зебра" похвасталась идеальной фигурой на пляже.