Николь Шерзингер в голубом бикини с разных ракурсов похвасталась стройной фигурой

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер опубликовала в Instagram снимки со своего отпуска, который она проводит на Мальдивах.

Звезда позировала на фото в миниатюрном голубом бикини на завязках.

Николь с разных ракурсов похвасталась своей идеальной стройной фигурой и упругими ягодицами.

Свой пляжный лук она дополнила массивными солнцезащитными очками с коричневыми линзами.

А еще Шерзингер очаровала фолловеров фотографией со своим женихом — бывшим регбистом Томом Эвансом, который предстал в кремовых шортах с бежевым флористическим принтом и в очках.

