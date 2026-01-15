ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
302
1 мин

Николь Шерзингер в голубом бикини с разных ракурсов похвасталась стройной фигурой

47-летняя певица, актриса и бывшая звезда Pussycat Dolls наслаждается отдыхом на Мальдивах.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер опубликовала в Instagram снимки со своего отпуска, который она проводит на Мальдивах.

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Звезда позировала на фото в миниатюрном голубом бикини на завязках.

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь с разных ракурсов похвасталась своей идеальной стройной фигурой и упругими ягодицами.

Свой пляжный лук она дополнила массивными солнцезащитными очками с коричневыми линзами.

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

А еще Шерзингер очаровала фолловеров фотографией со своим женихом — бывшим регбистом Томом Эвансом, который предстал в кремовых шортах с бежевым флористическим принтом и в очках.

Том Эванс и Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Том Эванс и Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Напомним, Николь Шерзингер в сливовом платье с красивым декольте блеснула следами от купальника на мероприятии.

