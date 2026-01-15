- Дата публикации
Николь Шерзингер в голубом бикини с разных ракурсов похвасталась стройной фигурой
47-летняя певица, актриса и бывшая звезда Pussycat Dolls наслаждается отдыхом на Мальдивах.
Николь Шерзингер опубликовала в Instagram снимки со своего отпуска, который она проводит на Мальдивах.
Звезда позировала на фото в миниатюрном голубом бикини на завязках.
Николь с разных ракурсов похвасталась своей идеальной стройной фигурой и упругими ягодицами.
Свой пляжный лук она дополнила массивными солнцезащитными очками с коричневыми линзами.
А еще Шерзингер очаровала фолловеров фотографией со своим женихом — бывшим регбистом Томом Эвансом, который предстал в кремовых шортах с бежевым флористическим принтом и в очках.
Напомним, Николь Шерзингер в сливовом платье с красивым декольте блеснула следами от купальника на мероприятии.