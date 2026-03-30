Николь Шерзингер в кожаном платье с декольте-сердцем вышла на красную дорожку музыкальной премии
47-летняя бывшая звезда Pussycat Dolls продемонстрировала на мероприятии эффектный образ total black.
Николь Шерзингер посетила церемонию вручения музыкальной премии iHeartRadio Music Awards 2026 в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
На красной дорожке артистка появилась в кожаном платье макси А-силуэта и без бретелек. Главным акцентом в ее аутфите было декольте в форме сердца. Обута звезда в черные замшевые ботильоны на высоких платформах и каблуках.
Лук Николь дополнила черными кожаными высокими перчатками. У нее была волнистая укладка, вечерний макияж и эффектные каплевидные серьги.
Напомним, ранее Николь Шерзингер появилась на улицах Нью-Йорка в черном кожаном платье с блеском, которое имело шнурок-халтер и акцентный пикантный вырез в зоне декольте.