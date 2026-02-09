Николь Шерзингер в красном платье-бюстье с пайетками продемонстрировала стройную фигуру

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер продемонстрировала в Instagram новый эффектный образ lady in red.

На этот раз артистка надела красное облегающее платье-бюстье, расшитое пайетками и блестками. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру звезды. Она выглядела просто безупречно.

Шерзингер собрала волосы в элегантный высокий пучок, сделала вечерний макияж с пышными ресницами и завершила лук бриллиантовыми украшениями.

