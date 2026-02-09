- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 246
- Время на прочтение
- 1 мин
Николь Шерзингер в красном платье-бюстье с пайетками продемонстрировала стройную фигуру
Артистка обожает красный цвет, поэтому часто выбирает наряды этого оттенка.
Николь Шерзингер продемонстрировала в Instagram новый эффектный образ lady in red.
На этот раз артистка надела красное облегающее платье-бюстье, расшитое пайетками и блестками. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру звезды. Она выглядела просто безупречно.
Шерзингер собрала волосы в элегантный высокий пучок, сделала вечерний макияж с пышными ресницами и завершила лук бриллиантовыми украшениями.
Напомним, Николь Шерзингер очаровала снимками в стильном купальнике на Мальдивах.