- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 175
- Время на прочтение
- 1 мин
Николь Шерзингер в красном платье с 3-D-цветами восхитила роскошным образом
47-летняя певица, актриса и бывшая звезда Pussycat Dolls в образе lady in red устроила себе фотосессию.
Николь Шерзингер продемонстрировала в Instagram свой новый роскошный образ lady in red. В этом луке звезда устроила импровизированный фотосет.
Позировала она в элегантном красном платье без бретелек, приталенного силуэта и фасона «русалка», которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру.
Наряд на бедрах был украшен бордовыми 3D-цветами, а также имел небольшой шлейф.
Аутфит Николь дополнила элегантной прической с высоким пучком, макияжем с коричневыми блестящими тенями и ягодной помадой и маникюром цвета гнилой вишни. В ушах у нее были серьги с бриллиантами, а на руках — кольца с камнями.
Напомним, Николь Шерзингер показала яркие снимки в купальнике с отдыха на Мальдивах.