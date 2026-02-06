Николь Шерзингер в красном платье с 3-D-цветами восхитила роскошным образом

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Реклама

Николь Шерзингер продемонстрировала в Instagram свой новый роскошный образ lady in red. В этом луке звезда устроила импровизированный фотосет.

Николь Шерзингер/Фото Alexandra Arnold / © Instagram Николь Шерзингер

Позировала она в элегантном красном платье без бретелек, приталенного силуэта и фасона «русалка», которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру.

Николь Шерзингер/Фото Alexandra Arnold / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер/Фото Alexandra Arnold / © Instagram Николь Шерзингер

Наряд на бедрах был украшен бордовыми 3D-цветами, а также имел небольшой шлейф.

Реклама

Николь Шерзингер/Фото Alexandra Arnold / © Instagram Николь Шерзингер

Аутфит Николь дополнила элегантной прической с высоким пучком, макияжем с коричневыми блестящими тенями и ягодной помадой и маникюром цвета гнилой вишни. В ушах у нее были серьги с бриллиантами, а на руках — кольца с камнями.

Николь Шерзингер/Фото Alexandra Arnold / © Instagram Николь Шерзингер

Напомним, Николь Шерзингер показала яркие снимки в купальнике с отдыха на Мальдивах.