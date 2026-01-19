Николь Шерзингер в ярком бикини похвасталась красивой фигурой

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер поделилась в Instagram видео со своего отпуска на Мальдивах.

Красавица позировала в океане в ярком бикини с разноцветным принтом. У нее были мокрые волосы, массивные солнцезащитные очки на лице, золотые серьги-кольца в ушах и цепочка на шее. Артистка в очередной раз похвасталась своей стройной красивой фигурой.

«Некоторые моменты заслуживают полного кадра», — подписала Шерзингер видеоролик.

Напомним, ранее Николь Шерзингер показала фото в коралловом купальнике с розовым принтом и золотым кольцом на лифе.