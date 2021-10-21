Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм предстали обнаженными перед камерой

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм не скрывают своих чувств на публике.

22-летний Бруклин, который, как мы знаем, профессионально увлекается фотографией и его 26-летняя невеста Никола, предстали перед камерой в полуобнаженном виде.

Бруклин взял в руки камеру и сделала фотографии, на которых они оба запечатлены топлес. На первом фото Никола обнимает возлюбленного сзади, прижимаясь к нему всем телом. А на другом снимке девушка позирует абсолютно обнаженной с одним лишь полотенцем на голове, Бруклина в кадре почти не видно - он снова с камерой снимает.

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"Я действительно тебя люблю", - гласит подпись под фотографиями, которую написала девушка.

Напомним, недавно пару вместе подловили на прогулке в Париже. Они прилетали из Нью-Йорка для того, чтобы посетить модные показы и различные мероприятия, организованные для знаменитостей.

Еще раньше они впервые появились вместе на таком большом мероприятии, как Met Gala 2021. Там Никола блистала в розовом макси-платье от Valentino.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Associated Press

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