Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм предстали в кадре обнаженными

В этом году Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм планируют сыграть свадьбу.

Пока никаких подробностей предстоящего торжества они не раскрывают публике. Известно только, что одно из свадебных платьев для невесты сошьет мама жениха – Виктория Бекхэм, что, впрочем, неудивительно, ведь она модельер и сшить платье для своей будущей невестки для нее большая радость.

Но о свадьбе пока приходится лишь догадываться. А вот снимками из повседневной жизни Никола и Бруклин охотно делятся. На странице актрисы в Instagram были опубликованы несколько новых кадров. На них Никола делает селфи, держа в руках маленький фотоаппарат, а рядом находится Бруклин. Похоже, они оба в обнаженном виде или топлес.

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Впрочем, поклонников пары это только радует: "Вы такие милые", "Люблю вашу пару", "Вы клевые", - пишут им подписчики.

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