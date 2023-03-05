Никола Пельтц копирует стиль Виктории Бекхэм: звезд запечатлели по пути на шопинг

Звездное семейство попало под прицелы фотографов после того, как дизайнер Виктория Бекхэм представила свою новую осенне-зимнюю коллекцию 2023-2024 на Парижской неделе моды.

Известно, что Виктория вместе с мужем Дэвидом, дочерью Харпер и сыновьями Крузом и Бруклином были запечатлена по пути в магазин Sephora в воскресенье. Вместе с ними была и супруга Бруклина Бекхэма – Никола Пельтц.

48-летняя модельер выглядела шикарно в сиреневом вязаном свитере с высокой горловиной и расклешенных брюках оливкового цвета в тон которым подобрала сумку с бахромой.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

Виктория распустила свои длинные каштановые волосы, надела на лицо большие черные очки от солнца и шла за руку с мужем. Дэвид был в коричневом пиджаке и брюках, а также туфлях в тон. Под пиджаком у него был изумрудный свитер с высокой горловиной. Мужчина набросил винного цвета шарф на шею и надел очки от солнца.

Привлекательно выглядела и невестка четы Бекхэм – 28-летняя Никола Пельтц. Она была в интересном топе с бахромой, широких синих джинсах и в длинном черном кожаном плаще. В руках девушка несла сумку от Fendi. Никола также надела черные очки на лицо, сделала волнистую укладку, выкрасив волосы в такой же шоколадный оттенок, как у ее свекрови и надела золотые серьги-кольца.

Виктория Бекхэм с семьей / Фото: Getty Images

Вчера, 4 марта Бруклину Бекхэму исполнилось 24 года. Видимо семья отпраздновала этот день все вместе в Париже. А вражда, которая была между Викторией и Николой осталась в прошлом.

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