Никола Пельтц озвучила причину вражды с Викторией Бекхэм, но Бруклин все отрицает

Жена Бруклина Бекхэма - Никола Пельтц – объяснила, почему не надела свадебное платье от Виктории Бекхэм в день, когда вышла замуж за старшего сына четы Бекхэм - 9 апреля 2022 года.

О вражде двух главных женщин Бруклина говорят давно. И вот Никола наконец-то нарушила молчание и разъяснила некоторые моменты, которые давно интересовали публику.

Бруклин Пельтц Бекхэм и Никола Пельтц-Бекхем / Фото: Getty Images

В частности, Пельтц рассказала о том, почему она не надела платье от Виктории Бекхэм, когда выходила замуж за Бруклина. В интервью для журнала Variety, обложку которого недавно украсил Бруклин, Никола рассказала:

"Я собиралась и очень хотела, но через несколько месяцев она поняла, что ее ателье не может его сшить, поэтому мне пришлось выбрать другое платье". Под венец Никола шла в платье Valentino.

То есть, получается, по какой-то неизвестно причине Виктория Бекхэм сама отказалась шить свадебное платье для будущей жены своего старшего сына. Однако вражда между двумя женщинами, похоже, началась именно со свадебного платья.

"Она не говорила, что ты не можешь его надеть, и я не говорила, что не хочу его надеть. Вот с чего все началось, а потом они с этим покончили", - отметила в интервью Никола.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Фото: Associated Press

Также читайте Бруклин не справился: Виктория Бекхэм разочарована в старшем сыне

Бруклин вмешался в разговор и подтвердил, что Виктория и Никола всегда будут иметь подобные непохожие точки зрения, и это нормально. А также добавил, что в семье все ладят и все хорошо.

Тем не менее поклонники заметили, что Виктория и Никола больше не кажутся такими близкими, как были раньше, и не поддерживают посты друг друга в соцсетях. В то время как раньше постоянно делали это. Накануне свадьбы они часто ставили лайки и комментировали посты друг друга.

Читайте также: