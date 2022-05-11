Никола Пельтц показала обручальное кольцо, которое все давно хотели увидеть

9 апреля Никола Пельтц вышла замуж за Бруклина Бекхэма.

Их свадебная церемония, на которой присутствовало 600 гостей, состоялась в Палм-Бич, Флорида, в поместье семьи невесты. Прошел месяц, и только сейчас новоиспеченная жена Бруклина продемонстрировала свое кольцо.

Девушка опубликовала его фото крупным планом в своем Instagram и коротко написала: "Кольцо". Но кольца на самом деле два: ее обручальное, представляющее собой кольцо вечности с бриллиантом изумрудной огранки, и еще одно новое кольцо с огромным бриллиантом овальной огранки, обрамленным коническими багетами по бокам.

Кстати, вместо подарков на свадьбе отец невесты - Нельсон Пельтц - попросил сделать пожертвования в поддержку Украины, о чем объявил в своей свадебной речи.

Напомним, первый выход пары в свет в качестве супругов состоялся в начале мая на Met Gala 2022 в Нью-Йорке.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Associated Press

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