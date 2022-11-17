Никола Пельтц появилась на публике в таком же платье, как у принцессы Марии-Олимпии

Никола в белом платье на тонких бретельках и с перьям на подоле от бренда Miu Miu блистала на премьере фильма "Добро пожаловать в Чиппендейлс". Стоимость наряда составляет 330 долларов. Свой образ девушка дополнила медными босоножками на высокой платформе и каблуках, драгоценным браслетом на запястье и колье.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

У Николы были красиво уложены волосы, и она сделала макияж с акцентом на глаза и нюдовой помадой накрасила губы. Ее муж Бруклин надел черный костюм, белую рубашку и на шее у него были бусы из двух нитей.

Отметим, недавно в точно таком же платье на церемонии Harper's Bazaar Women of the Year Awards 2022 появилась греческая принцесса Мария-Олимпия. Свой лук она дополнила золотистыми босоножками на шпильке и маленькой белой сумкой на короткой ручке.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

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