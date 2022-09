Никола Пельтц убежала со своей свадьбы в слезах: вскрылись новые подробности ссоры с Викторией Бекхэм

Западная пресса сообщает, что невеста Никола Пельтц "вышла из себя" после свадебного приема и горько плакала после произнесенной в честь ее свекрови Виктории Бекхэм речи. Свадебный прием прошел в поместье отца Николы в Палм-Бич, во Флориде.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

Как пишет Daily Mail, Никола была оскорблена речью, произнесенной на свадьбе 53-летним певцом Марком Энтони, который является близким другом Дэвида Бекхэма. Некий источник рассказал изданию о том, что: "Это была просто ода Виктории и тому, насколько она потрясающая".

А Николе Пельтц нравится быть в центре внимания, и она особенно хотела этого в день своей свадьбы. Но все получилось иначе.

Никола Пельц и Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Сообщается, что Пельтц убежала посреди свадебного приема со своей сестрой Бриттани и мамой и плакала. А другой источник заявил, что Никола была расстроена во время приема, но заявила, что вместо этого ее свекровь "украла" первую песню для танца молодоженов.

Все дело в том, что Бруклин и Никола должны были танцевать свой первый танец под песню Марка Энтони You Sang to Me, которую сами выбрали. Но как раз после речи Марка, когда должна была зазвучать песня, Никола выбежала из зала и певец предложил Виктории Бекхэм станцевать с сыном под эту композицию. Очевидно, что это тоже сильно расстроило Николу.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Фото: Instagram Николы Пельтц

Ранее, напомним, Никола Пельтц озвучила причину вражды с Викторией Бекхэм, но ее муж Бруклин все отрицал.

Читайте также: