- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 165
- Время на прочтение
- 1 мин
Никола Пельтц показала в видео, как поздравила своего мужа Бруклина Бекхэма с днем рождения
Бруклин Бекхэм отпраздновал свой 27-й день рождения 4 марта, а его жена Никола Пельтц опубликовала в соцсетях видео, как ее муж задувал свечи.
Никола опубликовала в Instagram видео, на котором ее муж Бруклин задувает свечи на пончиках с посыпкой, а также поделилась в сторис их новым общим снимком.
«С днем рождения, малыш... Надеюсь, все твои мечты и желания сбудутся! Ты озаряешь собой каждую комнату, в которую входишь, и все, кто тебя знает, любят тебя... Ты самый особенный человек, и я люблю быть твоей женой. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя», - написала Пельтц в подписи.
Бруклин прокомментировал пост Николы, написав: «Моя малышка xxx» и тоже признался ей в любви.
Пельтц подарила мужу коробку из двадцати одного персонализированного пончика с глазурью, каждый из которых был выложен надписью «С днем рождения, Бруклин».
«Загадай желание!» — говорит она в видео, пока он уплетает свой первый пончик, и добавляет: «Я люблю тебя. Надеюсь, твои желания сбудутся».
В этот же день родители Бруклина - Дэвид и Виктория Бекхэм, также поздравили его с днем рождения, опубликовала детские снимки Бруклина в своих соцсетях, но он проигнорировал их.