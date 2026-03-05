ТСН в социальных сетях

Никола Пельтц показала в видео, как поздравила своего мужа Бруклина Бекхэма с днем рождения

Бруклин Бекхэм отпраздновал свой 27-й день рождения 4 марта, а его жена Никола Пельтц опубликовала в соцсетях видео, как ее муж задувал свечи.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц-Бекхэм

Никола опубликовала в Instagram видео, на котором ее муж Бруклин задувает свечи на пончиках с посыпкой, а также поделилась в сторис их новым общим снимком.

«С днем ​​рождения, малыш... Надеюсь, все твои мечты и желания сбудутся! Ты озаряешь собой каждую комнату, в которую входишь, и все, кто тебя знает, любят тебя... Ты самый особенный человек, и я люблю быть твоей женой. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя», - написала Пельтц в подписи.

Бруклин прокомментировал пост Николы, написав: «Моя малышка xxx» и тоже признался ей в любви.

Пельтц подарила мужу коробку из двадцати одного персонализированного пончика с глазурью, каждый из которых был выложен надписью «С днем ​​рождения, Бруклин».

«Загадай желание!» — говорит она в видео, пока он уплетает свой первый пончик, и добавляет: «Я люблю тебя. Надеюсь, твои желания сбудутся».

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц-Бекхэм

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц-Бекхэм

В этот же день родители Бруклина - Дэвид и Виктория Бекхэм, также поздравили его с днем ​​рождения, опубликовала детские снимки Бруклина в своих соцсетях, но он проигнорировал их.

