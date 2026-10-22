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- Шоу-бизнес
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Никола Пельтц позировала в одном лишь корсете и колготках
Девушка поделилась в Сети смелым фото.
31-летняя Никола Пельтц поделилась в Instagram откровенными фотографиями, на которых позировала в смелом образе в винтажном стиле.
Жена Бруклина Бекхэма выбрала желтый корсет с цветочным принтом, который подчеркнул ее и без того стройную талию, и надела к нему лишь нижнее белье и черный колготки.
На снимках актриса лежала на диване, демонстрируя образ в расслабленной домашней обстановке. Никола оставила волосы распущенными и сделала макияж со стрелками на веках. Фото она никак не подписала. Возможно, девушка готовится к какой-то новой роли в кино.
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Отметим, Никола Пельтц — дочь американского миллиардера и инвестора Нельсона Пельтца и бывшей модели Клаудии Хеффнер Пельтц. В 2022 году Никола вышла замуж за Бруклина Бекхэма, старшего сына Виктории и Дэвида Бекхэмов.
Ранее, напомним, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц пришли вместе на показ Balenciaga.