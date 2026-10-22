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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Никола Пельтц позировала в одном лишь корсете и колготках

Девушка поделилась в Сети смелым фото.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Никола Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

31-летняя Никола Пельтц поделилась в Instagram откровенными фотографиями, на которых позировала в смелом образе в винтажном стиле.

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Жена Бруклина Бекхэма выбрала желтый корсет с цветочным принтом, который подчеркнул ее и без того стройную талию, и надела к нему лишь нижнее белье и черный колготки.

На снимках актриса лежала на диване, демонстрируя образ в расслабленной домашней обстановке. Никола оставила волосы распущенными и сделала макияж со стрелками на веках. Фото она никак не подписала. Возможно, девушка готовится к какой-то новой роли в кино.

(листайте фото вправо)

Отметим, Никола Пельтц — дочь американского миллиардера и инвестора Нельсона Пельтца и бывшей модели Клаудии Хеффнер Пельтц. В 2022 году Никола вышла замуж за Бруклина Бекхэма, старшего сына Виктории и Дэвида Бекхэмов.

Ранее, напомним, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц пришли вместе на показ Balenciaga.

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