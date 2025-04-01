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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Никола Пельтц рассказала, где познакомилась с мужем Бруклином Бекхэмом

Модель отвечала в Сети на вопросы, интересующие ее поклонников.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Никола Пельтц с мужем

Никола Пельтц с мужем / © Instagram Николы Пельтц

30-летняя модель и актриса, дочь промышленного миллиардера – Никола Пельтц – ответила в Instagram на несколько личных вопросов. Кто-то из поклонников спросил ее о том, где она познакомилась со своим мужем – 26-летним Бруклином Бекхэмом.

/ © Instagram Николы Пельтц

© Instagram Николы Пельтц

"Мы познакомились на Коачелла (Coachella, известный музыкальный фестиваль – Прим. ред). В этом году мы впервые собираемся туда вместе", - написала девушка.

Также она рассказала, что хочет заниматься спасение собак, и добавила, что сейчас у нее живут четыре спасенные собаки.

/ © Instagram Николы Пельтц

© Instagram Николы Пельтц

Отметим, пара объявила о своей помолвке в июле 2020 года, а поженились они 9 апреля 2022 года в Палм-Бич, Флорида, на еврейской церемонии. Как известно, молодые супруги подписали брачный договор. Интересно, что Бруклин утверждает, что влюбился в Николу с первого взгляда и уже через несколько месяцев после знакомства знал, что она станет его женой. Парень рассказывает в интервью, что мечтает о большой семье и детях.

/ © Instagram Николы Пельтц

© Instagram Николы Пельтц

Ранее, напомним, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц появились на модном показе в Куршевеле в парных образах. На них были брючные костюмы с карманами выполненные из ткани, напоминающей деним.

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