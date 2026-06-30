Никола Пельтц с мужем Бруклином Бекхэмом сходила на свадьбу своего брата

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

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31-летняя модель и актриса Никола Пельтц вместе со своим мужем — 27-летним Бруклином Бекхэмом — посетила свадьбу своего старшего брата Уилла, который женился на модели Кении Кински-Джонс (дочери легендарного продюсера Куинси Джонса и актрисы Настасьи Кински).

Для такого важного события Никола выбрала бежевое макси-платье с обнаженной спиной, которое дополнила минималистичными серьгами. Бруклин же был в смокинге и галстуке-бабочке.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

«Эта свадьба была поистине одним из самых прекрасных событий, которые мне когда-либо посчастливилось увидеть. Вилли, спасибо тебе за то, что ты наконец-то подарил мне сестру моей мечты, Кен. Наблюдать за вашей глубокой любовью на протяжении последних 16 лет было одним из самых прекрасных подарков. Ваша любовь друг к другу всегда была чем-то особенным, и празднование этого момента со всеми было незабываемым. Я люблю вас обоих больше, чем можно выразить словами, и я действительно не могу быть счастливее за вас. Мне невероятно повезло иметь таких замечательных людей, как Джонсы, которых я могу назвать семьей. Спасибо вам за то, что вы принесли в нашу жизнь столько любви, тепла, красоты и чистой магии. Мое сердце переполнено. Я люблю вас, Вилли и Кеня, за вас обоих!» — написала Никола Пельтц под фото.

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Уилл Пельтц с невестой / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц с отцом и братом-женихом / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц с отцом-миллиардером / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Ранее, напомним, Никола поздравила своего отца-миллиардера с 84-летием и показала фото с ним.

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