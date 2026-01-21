Никола Пельтц в 2016-м и 2026-м: сравниваем фото с разницей в десять лет

Никола Пельтц в 2016-м и сейчас / © Associated Press

Недавно Бруклин опубликовал несколько откровенных сторис, рассказав своим подписчикам в Instagram о причинах ссоры с родителями и своей семьей в целом. На фоне конфликта, который не представляется возможным решить, мы решили вспомнить, учитывая, что тренд в соцсетях «2026 — это новый 2016», как же выглядела Никола Пельтц десять лет назад.

9 января Николе Пельтц исполнился 31 год, она, кстати, родилась в один день с принцессой Уэльской Кэтрин. В этом году праздновали день рождения девушки несколькими днями ранее, и она показывала фотографии с торжества.

В 2016 году Николе был 21 год. На этой фотографии она запечатлена во время 13-го ежегодного гала-вечера CFDA / Vogue Fashion Fund в Spring Studios в Нью-Йорке. На ней черное платье с эффектным разрезом, черные колготы и лаковые туфли-лодочки на каблуках.

Никола Пельтц в 2016 году / © Associated Press

Никола Пельтц в 2016 году / © Associated Press

В те годы Пельтц любила носить прозрачные и черные наряды. Например, в полупрозрачном кружевном платье она посетила 2-ю ежегодную церемонию вручения премии InStyle Awards в Лос-Анджелесе.

Никола Пельтц в 2016 году / © Associated Press

А на этом снимке девушка запечатлена на церемонии вручения премии Daily Front Row’s Fashion Los Angeles Awards в отеле Sunset Tower в марте 2016 года.

Никола Пельтц в 2016 году / © Associated Press

За десять лет Никола Пельтц изменилась не сильно, разве что покрасила волосы в каштановый оттенок, из-за чего ее стали еще больше сравнивать с ее свекровью Викторией Бекхэм, с которой, как мы уже знаем у них не сложились отношения.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сейчас / © Associated Press

Никола Пельтц Бекхэм сейчас / © Associated Press

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сейчас / © Associated Press