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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
616
Время на прочтение
1 мин

Никола Пельтц в мини-платье отдыхает с мужем Бруклином Бекхэмом на юге Франции

Звездная пара отправилась в семейное путешествие к морю.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Никола Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

31-летняя модель и актриса Никола Пельтц вместе со своим мужем — 27-летним Бруклином Бекхэмом — улетела во Францию в отпуск. Как он проходит, девушка показала в своем Instagram.

На фото она позировала в белом мини-платье, нюдовых мюли и солнцезащитных очках, а также в кружевных шортах и рубашке. Судя по ее счастливой улыбке, французские каникулы у моря проходят отлично.

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

На одном из снимков Никола позировала со своим отцом — 84-летним американским промышленником и миллиардером Нельсоном Пельтцом. Скорее всего, она и ее муж, отдыхают в компании семьи Пельтц. Со своей семьей, напомним, Бруклин не общается. Он публично заявил об отчуждении и разрыве отношений со своими родителями, Дэвидом и Викторией Бекхэм. Этот затяжной конфликт сопровождается взаимными блокировками в соцсетях и резкими публичными заявлениями.

Никола Пельтц с отцом / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц с отцом / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Бруклин обвинил родителей в том, что они ставили во главу угла создание идеального публичного имиджа семьи в ущерб его личным интересам и душевному спокойствию. К тому же напряженность между его женой Николой Пельтц и Викторией Бекхэм тянется еще со времен подготовки к свадьбе пары в 2022 году.

Ранее, напомним, Никола Пельтц с мужем Бруклином Бекхэмом сходила на свадьбу своего брата.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
616
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