Никола Пельтц в объятиях мужа Бруклина Бекхэма появилась на оскаровской вечеринке
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц посетили ежегодную вечеринку Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом, посвященную просмотру церемонии вручения премии «Оскар», в Вест-Голливуде.
27-летний Бруклин выбрал черный костюм и белую рубашку, а 31-летняя Никола — черное платье от Valentino на одно плечо, расшитое камнями и с прозрачными вставками на декольте и на подоле. Также Никола обула лаковые туфли на высоких каблуках и платформе, волосы собрала частично сзади заколкой и дополнила лук серьгами с бриллиантами Rahaminov Diamonds и легким вечерним макияжем.
В последние несколько месяцев Бруклин и Никола часто оказывались в центре внимания после того, как Бруклин наконец подтвердил слухи о серьезной ссоре со своей знаменитой семьей.
В честь Дня матери, который праздновали в Великобритании 15 марта, парень проигнорировал свою маму Викторию Бекхэм, но все же опубликовал сообщение в Instagram Stories, адресованное своей теще — матери Николы Пельтц.