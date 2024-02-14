Никола в кожаном плаще, а Бруклин в потертых ботинках: Бекхэмы побывали на вечеринке

Бруклин Бекхэм и его супруга Никола Пельтц-Бекхэм – частые гости в светском обществе.
Недавно пара посетила Неделю моды в Нью-Йорке, в рамках которой побывала на празднике в магазине YSL Beauty Candy Shoppe.
Никола для светского выхода выбрала черный кожаный длинный плащ с поясом под которым у нее был черный короткий наряд. Лук звезда дополнила кожаным клатчем от Chanel и лаковыми остроносыми туфлями на высокой платформе и каблуках. Пельтц распустила свои темные волосы, сделала насыщенный макияж со стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. А ногти у нее были накрашены светлым лаком.
Ее муж Бруклин был в белой футболке, черных брюках и грубых кожаных ботинках с очень подертыми носами. У парня в ушах были серьги с бриллиантами, на шее массивная золотая цепь, а на запястье браслет.
В начале февраля, напомним, супруги посетили премьеру нового фильма Николы "Лола". Там Бруклин появился в черном костюме и без рубашки, а его жена блистала на дорожке в белоснежном наряде.
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