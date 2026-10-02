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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Никола в кроп-топе, а Бруклин - кожаной куртке: Бекхэмы посетили показ в Париже

Бруклин Бекхэм и его жена Никола Пельтц Бекхэм приехали в Париж на Неделю моды.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Бекхэм

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Бекхэм / © Getty Images

Супруги появились на показе женской коллекции Messika сезона весна-лето 2027 в рамках Недели моды в Париже. Мероприятие состоялось 1 октября в Большом дворце.

Никола выбрала для этого выхода в свет черный кроп-топ на бретельках от Balenciaga, который дополнила черными брюками-сигаретами и остроносыми туфлями-лодочками на каблуках. Ее шикарные каштановые волосы были распущены и уложены волнами, а на лице был выразительный макияж со стрелками и блеском, подчеркивающим губы.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Бекхэм / © Getty Images

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Бекхэм / © Getty Images

Ее муж Бруклин Бекхэм надел черную футболку, кожаную объемную куртку и широкие брюки в сочетании с лаковыми туфлями. Образ 27-летний Бруклин дополнил очками со светлыми стеклами и аксессуаром на груди, он также заметно отрастил волосы.

Также пара посетила показ Balenciaga в Париже, где они появились в черно-белых образах.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Бекхэм / © Getty Images

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Бекхэм / © Getty Images

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