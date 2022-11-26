"Ніколи не здамося": певица AIDA выпустила эмоциональную песню, в которой показала боль украинцев

Певица AIDA представила новый мощный сингл "Ніколи не здамося". Песня рассказывает о страшных событиях, которые пережили и переживают украинцы из-за полномасштабного вторжения страны-террориста России. Композицию сопровождает видеоряд из анимированных фотографий, сделанных во время войны.

AIDA рассказала, что когда война началась, она с командой готовила релиз ее первого альбома, который должен был выйти в начале марта. Из-за этого работа над альбомом остановилась, ведь музыка была не ко времени.

"Далее адский месяц страха и боли, я даже думала, что никогда уже не смогу вернуться к музыке, она перестала во мне звучать", — призналась исполнительница.

Затем артистке предложили принять участие в благотворительном проекте A Song For Ukraine и записать вместе с украинскими и западными коллегами песню "Mad Love".

"Работая над ней, я начала приходить в себя и оживать. Начала работать над новыми песнями. Но ни одна из них не была на военную тематику. Я решила для себя, что людям достаточно войны в жизни, а музыкой я должна нести покой и радость, давать людям немного выдохнуть и отвлечься... Но теперь я понимаю, что все это было для того, чтобы родилась именно эта песня. Такая, как есть — эмоциональная, болезненная, правдивая. Музыка войны...", - поделилась AIDA.

Напомним, все средства, вырученные от монетизации и прослушивания песен, AIDA передает на нужды ВСУ.

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