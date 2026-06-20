Никто не заметил: как Энн Хэтэуэй подбирала наряды, чтобы скрыть беременность

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

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Актриса Энн Хэтэуэй объявила о своей третьей беременности, опубликовав в Instagram трогательное видео, в котором показала живот. Новость вызвала фурор, в частности из-за того, что еще совсем недавно Энн участвовала в двух промо-турах к фильмам «Мать Мария» и «Дьявол носит Prada 2», во время которых регулярно появлялась на красных дорожках, давала интервью и участвовала в других рекламных мероприятиях.

Однако стилист актрисы Эрин Уолш настолько искусно подбирала образы для Энн, что никто и не догадался о том, что она беременна. Некоторые из нарядов звезды были свободного кроя, однако большинство все же подчеркивали фигуру и даже были прозрачными.

Прекрасное сочетание фактур, элементов дизайна и удачно подобранных тканей помогло Энн как можно дольше скрывать беременность, но сейчас, когда срок уже довольно большой и живот заметен, актриса решила раскрыть правду. Тем более, что совсем скоро стартует промокампания к громкому фильму «Одиссея» Кристофера Нолана, где Хэтэуэй сыграла роль Пенелопы, а осенью с участием актрисы выйдет в прокат также экранизация бестселлера Коллин Гувер «Верити».

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А как актриса мастерски скрывала свою беременность в течение последних месяцев, предлагаем посмотреть на фото. Можно заметить, что талия никогда не подчеркивается, при этом в образах часто используется баска, которая отвлекает внимание и прикрывает живот, а фасоны одежды всегда свободные. В случае, когда Хэтэуэй появилась на публике в платье от Iris Van Herpen, внимание от талии и живота отвлекали дизайн и широкие рукава платья.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

В образах с брюками посадка всегда была высокой и немного свободной, как и сам дизайн вещи. Верх Эрин Уолш также подбирала свободного кроя.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Многие вещи, которые актриса носила в последнее время, были изготовлены на заказ, что помогло создать именно тот эффект, которого хотели Энн и Эрин. Например, в платье Versace прозрачные вставки из ткани были разработаны таким образом, чтобы визуально сузить талию.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

В Нью-Йорке она сочетала ярко-красное платье с леопардовым пальто, небрежно накинутым на плечи, создав дополнительный слой одежды и успешно скрыв ранние признаки беременности, а также пальто привлекало к себе внимание.

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Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Во многих образах стилист выбирала вещи с акцентом спереди или оголяла плечи.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Это одно из последних фото актрисы, сделанных папарацци до объявления радостной новости о беременности. Как и во время многих других своих появлений, Энн держала широкую сумку довольно высоко, чтобы прикрыть живот, и этот прием используют многие звезды, в частности Рианна, которая также была беременна трижды.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

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