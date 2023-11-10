Нимб и золотой ангел: каким будет национальный костюм Ангелины Усановой на "Мисс Вселенная"

Финал конкурса "Мисс Вселенная-2023" состоится 18 ноября в Сальвадоре. Украину в этом году будет представлять 26-летняя Ангелина Усанова.

В преддверии конкурса Организационный комитет "Мисс Украина Вселенная" показал костюм, в котором Ангелина выйдет на сцену. Наряд получил название "Берегиня Мать", а его разработкой занималась команда МÜ production, которая много лет создает концертные наряды для певицы Оли Поляковой.

Мисс Украина Вселенная 2023 года/instagram.com/missukraine_universe

"Дети не начинают войны, но именно они — не могут себя защитить. Этот костюм — наше посвящение большой, священной и безусловной материнской любви и беззащитности детей перед глазами войны. Матери всей Украины умоляют и мечтают о чистом и защищенном небе без ракет. Молятся за жизнь своих детей, которые безжалостно уносит война. С начала полномасштабного вторжения в Украине: более 500 детей погибли, более 1000 детей получили ранения, 379 детей числятся пропавшими без вести, 19 546 детей были депортированы россией, из которых были возвращены только 386. 5 миллионов украинских детей считаются пострадавшими от войны: дети, пережившие травмы, ранения, физическое, сексуальное или психологическое насилие, дети-переселенцы и дети-беженцы, дети, которые были похищены или незаконно вывезены за пределы Украины, мы посвящаем наш костюм всем матерям Украины, которые оберегают своих детей, воспитывающих их без мужа, который в то время защищает страну, матерям, потерявшим своих детей — взрослых или малышей, на войне", — написано на официальной странице конкурса в Instagram.

Костюм изготовлен в виде кэтсьюта с золотыми вставками, который дополняет украшение из голубых лент. На голове у девушки золотой нимб, а в руках - младенец.

Мисс Украина Вселенная 2023 года/instagram.com/missukraine_universe

"Голубая ткань костюма — символ мирного, тихого неба без ракет. Белый и молочный цвета — символы мира. Синий и желтый — цвета флага Украины. Золотые элементы на костюме — это броня, символизирующая силу каждой украинской матери, защищающей своих детей. Тело маленького ангелочка — символ бесценной жизни каждого ребенка", — отметили организаторы.

При изготовлении костюма было использовано 30-35 метров шифоновых и органзовых тканей. Поверх ткани напечатан принт в виде облаков и голубого неба. Некоторые элементы костюма разрабатывались и публиковались на 3D принтере. На убранство костюма ушло около 45 тысяч камней. На изготовление ушло 6 недель.

"Этим костюмом мы хотим напомнить международному сообществу о событиях в Украине и необходимости всех государств уважать международное право и принципы, закрепленные в Уставе ООН".

Однако идея с младенцем и нимбом не нова. Возможно, команда вдохновлялась работами французского Модного дома Schiaparelli, ведь в 2021 году бренд презентовал три похожие идеи, которые тоже выглядели женщины с золотым младенцем на руках. На некоторых кадрах образ тоже дополняли золотым нимбом.

Mother Couture

Precious Couture

Holy Haute Couture

Также в белом платье от Модного дома Schiaparelli Ангелина появилась в клипе на песню PEACE is possible.

Это платье было представлено брендом в коллекции весна-лето 2023 года.

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